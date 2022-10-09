В пестречинском селе Чита залили фундамент под строительство стелы Мавле Колыю

В селе Чита Пестречинского района Татарстана залили фундамент под строительство стелы в честь татарского поэта-суфия XVII века, писавшего под псевдонимом Мавля Колый. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«В конце лета этого года провели планировочные работы, завезли грунт, выровняли основание под стелу. На этой неделе завезли бетон, сейчас провели работы по закладке фундамента», — рассказали в администрации.

Высота самой стелы составит шесть метров, рядом с ней облагородят территорию и высадят деревья. Средства на возведение стелы будут выделены из муниципального бюджета Пестречинского района РТ.

Мавля Колый внес значительный вклад в духовную жизнь населенных пунктов Заказанья, Юго-Восточного и Восточного Татарстана и других регионов Поволжья и Урала, стран мусульманского Востока и Евразии. Точное место рождения поэта неизвестно. Согласно некоторым данным, будущий религиозный деятель появился на свет именно в селе Чита, по другим — в селе Кулаево. Детали его биографии ученые восстанавливают по произведениям, так как никаких документов не сохранилось.

Первого апреля в Пестречинском районе состоялась всероссийская конференция, посвященная Мавле Колыю. В этот же день была заложена капсула с посланием потомкам в месте строительства будущей стелы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мечети в селе Чита присвоят имя татарского философа и поэта Мавли Колыя.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.