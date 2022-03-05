Мечети в Пестречинском районе РТ присвоят имя татарского философа Мавли Колыя

В селе Чита Пестречинского района РТ мечети присвоят имя татарского поэта-суфия XVII века, писавшего под псевдонимом Мавля Колый. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

«В селе Чита это единственная мечеть. По некоторым источникам Мавля Колый является уроженцем этого села. Поэтому при въезде тут будет установлен мемориальный комплекс и заложена капсула с посланием потомкам, а мечети присвоено имя», — уточнили в пресс-службе района.

Послание потомкам будет написано на русском, татарском, английском, арабском. Предварительный текст, подписанный Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, уже готов, отметил источник.

Также 1 апреля в многопрофильном лицее имени Героя Советского Союза Г.К. Камалеева состоится всероссийская конференция, посвященная философу. В ней примут участие ученые и специалисты — историки, философы, археологи, этнографы, религиоведы, культурологи и многие другие.