В селе Чита заложили камень под стелу поэту XVII века Мавле Колыю

В селе Чита Пестречинского района Татарстана прошла церемония закладки камня под будущий памятник татарскому поэту XVII века Мавле Колыю. Памятник в виде шестиметровой стелы планируется установить летом.

Глава Пестречинского района Ильгам Кашапов назвал событие историческим. «В этот исторический день мы закладываем камень в основание стелы, увековечивающей память нашей выдающейся личности, прославленного земляка Мавли Колыя. По историческим данным, освоение Читы — родного села поэта приходится на XVI век, подтверждением тому являются обнаруженные здесь надмогильные камни XV-XVI веков», — сказал Кашапов.

Глава района подчеркнул важность сохранения наследия поэта.

«Мы должны передать его богатое наследие будущим поколениям, чтобы наши дети не забывали своей истории. Установление стелы, создание музея, увековечение имени Мавли Колыя делается в этих целях», — сказал глава.

Заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов считает, что мероприятия, связанные с увековечением имени выдающегося татарского поэта, способствуют развитию его родного села.

«Я был очень рад слышать, что предпринимаются такие шаги. Пестречинский район близко соседствует с Казанью. Процессы урбанизации наносят ущерб национальной среде. Радует, что район нашел свое направление и желает его развивать. Думаю, что руководству района предстоит многое сделать и для благоустройства родной деревни поэта. Возможно, на улицах появится асфальт. Если мы заявляем, что это родина такой личности, строим комплекс, придется многое сделать, чтобы деревня тоже выглядела достойно», — сказал Марат Ахметов.

В то же время творчество Мавли Колыя изучено недостаточно, отметил он.

«Мавля Колый — один из тех отважных личностей, кто боролся за будущее, лучшую судьбу нашего народа. Его деятельность как поэта, как богослова, как патриота своего народа, к сожалению, мало изучена. В интернете можно найти лишь скудную информацию о нем. Надеюсь, и эта встреча, и научно-практическая конференция, посвященная поэту, помогут в будущем совершить много открытий, касающихся его жизни и творчества», — резюмировал Марат Ахметов.

В селе Новое Шигалеево Пестречинского района проходит научно-практическая конференция, посвященная жизни и творчеству татарского поэта XVII века Мавли Колыя. В конференции участвуют более ста ученых и краеведов из Татарстана и 12 регионов России.