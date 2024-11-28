В пестречинском селе Чита шьют подушки для отправки военнослужащим

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Многие хотят помочь землякам в зоне СВО, и как это сделать, подсказывают сами бойцы. Они передают через общественные группы или родственников свои просьбы. Председатель Союза десантников в РТ Юрий Суворов сказал активисту, директору Читинского сельского Дома культуры Миннуру Шамсутдинову, что нужны подушки.

Читинские волонтеры изготовили уже около 40 подушек. В эти дни планируют подготовить столько же. Маленькие, чтобы легко носить с собой — это главное условие, которое попросили учесть. Цвет, степень мягкости уже на свое усмотрение. Казалось бы, простая постельная принадлежность, но если подумать, то очень удобная. Солдаты лишены привычного домашнего уюта, поэтому сон и отдых на подушке хоть немного придаст их быту комфорта.

«Начать было непросто, — рассказывает Миннур. — Мы не знали, где взять подходящий прочный материал.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В качестве наполнителя думали использовать старые куртки и пальто. Но все решилось, нам повезло на отзывчивых людей. Пестречинцы Ильназ и Ильгиз Каримовы, которые занимаются изготовлением мебели, бесплатно предоставили нам синтепон. Жительница нашего села швея Рамиля Гайнутдинова отдала два мешка ткани».

Собираются волонтеры три-четыре раза в неделю в холле клуба. В любом деле зачастую первый блин выходит комом: ломались швейные машинки, не подходили иглы. Но со временем мастерицы приноровились и теперь работают, как на конвейере.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Одни измеряют и вырезают материал, другие шьют, третьи наполняют и снова передают на завершающий пошив. Упаковывают подушки в черные целлофановые пакеты и заворачивают скотчем, потом помещают в картонную коробку и снова заклеивают скотчем, чтобы посылка наверняка не промокла. Часть подушек будут отправлять через район из Пестрецов, часть — через Союз десантников из Казани.

Вместе с тем волонтеры заливают окопные свечи. Также сельский дом культуры выступает местным пунктом сбора гуманитарки. Желающие приносят товары первой необходимости. Ждут своей отправки и печи от предпринимателя Ленара Садреева из Кощаково и военно-патриотического клуба «Легенда» из Нурлата.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Сейчас ведь везде — в крупных городах и маленьких селах — разными способами поддерживают наших земляков, которые находятся в зоне СВО, — говорит волонтер Гульфина Файзрахманова. — Спасибо таким людям, как Миннур, которые с душой и не жалея времени отдаются этой работе. Мы с радостью помогаем, чем можем. Мы ведь пенсионеры, нам и общение нужно, и работы мы не боимся. Пусть наши ребята здоровыми и с победой вернутся домой».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов также поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку спецоперации.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

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Фото предоставлено Люцией Сиразеевой