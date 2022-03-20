В Пестречинском районе создан оперативный штаб для устойчивого развития экономики

При экономическом отделе исполнительного комитета Пестречинского района Татарстана создан антикризисный штаб. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Оперативный штаб в целях устойчивого развития экономики контролирует наличие 69 товаров первой необходимости в магазинах и аптеках. Мониторинг проводится ежедневно. Комиссия проверяет, имеется ли товар в продаже и подорожал ли он, а также фиксирует процент роста.

Первым в антирейтинге по росту цен в районе, как и во всем Татарстане, стал сахар. По разъяснению оперштаба, резкий скачок в основном вызван искусственным ажиотажем: местные жители начинают массово скупать товар, как только он появляется на прилавках.

«Сообщаем, что товар в наличии, его регулярно, в ежедневном режиме доставляют в торговые точки. В Заинске есть завод по производству сахара, который полностью обеспечивает Татарстан. Поэтому не стоит беспокоиться, что сахара не останется», — заявил начальник отдела экономики Ильнур Бикчантаев.

Все данные районная комиссия фиксирует и направляет в республиканские центры для принятия дальнейших мер по стабилизации ситуации.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.