В Пестречинском районе РТ стартуют работы по программе самообложения

В Пестречинском районе Татарстана с будущей недели начнутся работы по программе самообложения. В преддверии работ администрация муниципалитета под руководством главы района Ильхама Кашапова совершила объезд территорий района.

Так, по итогам осмотра территорий было принято привести в порядок дороги на ул. Советская в селе Кулаево, на улицах Почтовая и Полевая в селе Пестрецы.

Также дано поручение определить границы будущей детской площадки и восстановить ограждение мемориала в деревне Арышхазда; доработать план будущей детской площадки в селе Чита; провести восстановительные работы системы водоснабжения в деревнях Нептун и Шыртык.

Также глава района проверил, как ведутся работы на улице Осипова в Пестрецах, где сейчас подрядная организация занимается устройством тротуара.

Сходы граждан в Пестречинском районе Татарстана, на которых представители администрации вместе с жителями подвели итоги ушедшего года и озвучили планы на 2022-й, состоялись в конце января.

Республиканская программа самообложения граждан подразумевает софинансирование средств жителей. Так, на каждый 1 рубль республика добавляет еще 4 рубля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кряш-Сердинском сельском поселении отремонтируют дамбу, которую этой весной размыло во время паводка.