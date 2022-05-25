В Пестречинском районе на средства самообложения отремонтируют размытую весной дамбу

Администрация Пестречинского района Татарстана продолжает осмотр территорий, которые в этом году отремонтируют по республиканской программе «Самообложение». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Объезды совершает глава Пестречинского района Ильхам Кашапов совместно с главами поселений, представителем ООО «ДРСУ» Марселем Вафиным и начальником отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Михаилом Беляковым.

Так, в Кряш-Сердинском сельском поселении руководитель района совместно с главой поселения Николаем Морозовым осмотрел дамбу, которую этой весной размыло во время паводка. Они оценили объемы работ и пообщались с местными жителями. По результатам объезда принято решение, что в этом году ремонт дорог пройдет в селе Кряш-Серда — 0,73 км и в селе Колколмерка — 0,23 км.

В Янцеварском сельском поселении глава Василий Таланов пояснил, что на средства, собранные по программе самообложения, проведут ямочный ремонт дорог в селах Янцевары — 0,08 км, Нырсовары — 0,25 км и Толкияз — 0,025 км.

В Читинском сельском поселении принято решение за счет средств программы привести в порядок дороги на территории села Чита — 0,27 км и в населенном пункте Иске-Юрт — 0,11 км.

В Екатериновском сельском поселении за счет средств населения и республики будут отремонтированы межпоселковые дороги в селах Средние и Верхние Девлизери, а также в селе Екатериновка. Общая протяженность участков составит 0,6 км.

В Шалинском сельском поселении решено отремонтировать дороги в селе Шали общей протяжностью 0,4 км.

Сходы граждан в Пестречинском районе Татарстана, на которых представители администрации вместе с жителями подвели итоги ушедшего года и озвучили планы на 2022-й, состоялись в конце января.

Республиканская программа самообложения граждан подразумевает софинансирование средств жителей. Так, на каждый 1 рубль республика добавляет еще 4 рубля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что среди мероприятий, проводимых за счет средств самообложения, 52,4% составляют дорожные работы, в том числе содержание мостов. На средства самообложения благоустраиваются территории поселений, ремонтируются и содержатся кладбища, повышается пожарная безопасность, решается вопрос обеспечения жителей водой.