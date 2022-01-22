На средства самообложения в Пестречинском районе РТ отремонтируют улицы

В Пестречинском районе Татарстана продолжаются сходы граждан, на которых представители администрации вместе с жителями подводят итоги ушедшего года и озвучивают планы на 2022-й. На днях мероприятие состоялось в Шигалеевском сельском поселении.

В состав поселения входят села Новое и Старое Шигалеево, в том числе ЖК «Царево», где строятся новые многоквартирные дома. Официально в поселении проживают 7 924 человека, но фактически — более 17 тысяч.

Жители села Старое Шигалеево активно участвуют в программе самообложения. В наступившем году здесь запланирован ремонт трех улиц. «Запланировано щебенение дорог по улицам Мира, Новоселова, Казанская на средства самообложения граждан. С каждого жителя запланирован сбор 1 тыс. рублей», — сообщил ИА «Татар-информ» глава Шигалеевского поселения Венер Салимов.

Также в 2022 году здесь предстоит решить вопросы по первичной пожарной безопасности — установке гидрантов, указателя, пирса. Будут продолжены работы по благоустройству территории, а именно посадка деревьев, проведение субботников и средников, обкос. Также будет проведена организация вывоза ТКО на всех вновь образованных улицах в селе Новое Шигалеево, решен вопрос по ремонту канализации по ул. Механизаторов и строительства тротуара в Старом Шигалеево.

«Я бы хотел попросить жителей села, чтобы активнее участвовали в республиканской программе самообложения граждан, это очень поможет в решении многих проблем нашего села. В целом наше поселение по всем направлениям имеет положительную динамику развития», — сказал Венер Салимов.

Так, в 2021 году в селе Старое Шигалеево открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, а в Новом Шигалеево завершается строительство офиса врача общей практики и мечети «Рахман».

Кроме того, в Старом Шигалеево по ул. Зеленая проведены работы по щебенению 400 метров внутрипоселковых дорог и заасфальтирована подъездная дорога к ФАП в селе Старое Шигалеево. Огромная работа проведена по сносу 60 аварийных сараев по улице Механизаторов, ликвидировано восемь стихийных свалок, вывезен мусор с территории кладбища в количестве шести «КАМАЗов», произведен спил и вывоз аварийных деревьев по ул. Центральная.

Также в 2021 году проводились ремонтно-восстановительные работы сетей водоснабжения Старом Шигалеево, заменено три насоса. Силами застройщиков и жителей улицы Зеленая проложена новая трасса водоснабжения, был установлен гидрант. Дополнительный новый гидрант установлен по улице Профсоюзная. Проведен гарантийный ремонт и замена светильников уличного освещения в количестве 94 фонарей, установлено 42 фонаря.

Ежегодно на территории поселения проводится акция «Чистый берег». При участии бюджетных учреждений, управляющей компании «Территория комфорта» и жителями села вывезено свыше 5 тонн мусора. В октябре прошлого года проводилась акция «Сохраним лес», организациями города Казани и района было высажено 40 тыс. саженцев.

По программе «Наш двор» на территории поселения были облагорожены три улицы — Механизаторов, Молодежная, Заводская. У пешеходных переходов сел Новое и Старое Шигалеево установлены знаки «Осторожно дети!».