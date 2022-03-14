В Пестречинском районе РТ появится еще одно общественное пространство

В Пестречинском районе Татарстана планируется создание еще одного общественного пространства. Местом нового парка может стать деревня Званка. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации.

«Начали формироваться программы общественных пространств на 2023-2025 годы. По парку в Званке от района создано предложение. В случае одобрения заявки и победы на голосовании парк будет благоустраиваться в 2023 году», — уточнил замруководителя исполнительного комитета Пестречинского района РТ Рамиль Шайхутдинов.

«В этом вопросе нужна будет активность и поддержка жителей, когда начнется голосование за выбор общественного пространства для благоустройства. Нужно будет отдать свой голос. Парк будет благоустраиваться с учетом предложений жителей», — добавили в администрации.

Также по программе общественных пространств в Татарстане в 2022 году будет реализована вторая очередь Детского городка и 19 территорий про проекту «Наш двор».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в селе Конь Пестречинского района отремонтируют Дом культуры за 17 млн рублей.