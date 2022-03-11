В селе Конь Пестречинского района отремонтируют дом культуры за 17 млн рублей

В селе Конь Пестречинского района Татарстана начался капитальный ремонт сельского Дома культуры. В последний раз ремонт тут проводился в 2010 году. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Работы определены: это отопление, электричество, отделочные работы, замена инженерных сетей, устройство санузла внутри здания, ранее его тут не было. Финансирование составит 17 млн рублей», — уточнил заместитель руководителя исполнительного комитета Пестречинского района Рамиль Шайхутдинов.

Помимо этого, будет проведена частичная перепланировка некоторых помещений, оборудованы комнаты для занятия вокалом и хранения костюмов.

По словам собеседника агентства, в начале недели начался демонтаж некоторых конструкций внутри здания, параллельно идут ремонтные работы на сцене, оборудуется гримерная. Для маломобильных граждан в будущем также появятся необходимые удобства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Пестречинском районе появится 19 обновленных территорий по программе «Наш двор».