В Пестречинском районе появится 19 обновленных территорий по программе «Наш двор»

19 новых обновленных территорий появятся в Пестречинском районе Татарстана в этом году по президентской программе «Наш двор». Также на данных территориях будут меняться инженерные сети многоквартирных домов за счет местного бюджета.

«Мы прорабатывали проекты с гражданами — жильцами этих дворов, представляли на рассмотрение им предварительные схемы благоустройства дворовых территорий. На основании этого были созданы схемы. Сегодня ведется небольшая корректировка тех объемов, которые были заранее предусмотрены. Сегодня сформирован перечень необходимого оборудования — это малые архитектурные формы, освещение — и направлено в ГИСУ для приобретения данного материала», — сообщил «Татар-информу» заместитель руководителя исполнительного комитета Пестречинского района Рамиль Шайхутдинов.

Строительные работы начнутся через полтора месяца, итоговые схемы благоустройства разместят в каждом дворе в апреле. Жильцам их презентуют архитекторы и администрация района. Дату встречи тоже объявят заранее — главное, не пропустить объявление у своего подъезда.

Схемы останутся во дворе на все лето, чтобы жильцы могли контролировать качество и ход работ и в случае чего сразу сообщать об этом по телефону горячей линии — все вопросы будут оперативно решены.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн жителей Татарстана появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6923. А в 2022 году будет благоустроено 1200 дворов за 9 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».