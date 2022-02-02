В Пестречинском районе РТ к проекту «Пушкинская карта» присоединился кинотеатр

В текущем году в Пестречинском районе Татарстана к федеральной программе «Пушкинская карта» подключатся централизованная библиотечная система, детская школа искусств и кинотеатр «Батыр». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в администрации района.

«С этого месяца по „Пушкинской карте“ станет возможным посещение кинотеатров в России, 2 тыс. рублей обладатели карт могут использовать на посещение картин российского кинематографа», — уточнил собеседник агентства.

На сегодняшний день в Пестречинском районе по «Пушкинской карте» работают три учреждения культуры: Пестречинская центральная клубная система, Музей Героя Советского Союза П. М. Гаврилова в деревне Альвидино и краеведческий музей.

«За два месяца 2021 года, с ноября по декабрь, проведено 45 мероприятий. Количество проданных билетов составило 2188 штук», — поделился с агентством информацией начальник отдела культуры Азат Фазулзянов.

Проект «Пушкинская карта» в 2021 году инициировал Президент России Владимир Путин. В Татарстане в программе участвуют 207 учреждений: 43 государственных, 150 муниципальных, 14 частных учреждений и некоммерческих организаций. В республике программой могут воспользоваться свыше 330 тыс. молодых людей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан вошел в пятерку лучших регионов России по реализации «Пушкинской карты».