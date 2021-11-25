Татарстан вошел в пятерку лучших регионов России по реализации «Пушкинской карты»

Татарстан вошел в пятерку лидеров по продажам билетов по «Пушкинской карте». Об этом сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

«По всей стране к программе подключилось почти три тысячи организаций культуры, это более 24 тысяч мероприятий. И здесь регионами — лидерами по продаже билетов по „Пушкинской карте“ стали Москва, Петербург, Татарстан, Волгоградская и Новосибирская области», — доложил он главе государства.

В Татарстане в проекте «Пушкинская карта» участвует 207 учреждений, из них 43 государственных, 150 муниципальных, 14 частных учреждений и некоммерческих организаций. В республике программой могут воспользоваться свыше 330 тысяч молодых людей.

Лидирующие позиции по реализации проекта «Пушкинская карта» в Татарстане занимают Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Татарский государственный Академический театр им. Г. Камала, Музей-заповедник «Казанский Кремль», Татарская государственная филармония им. Г. Тукая. Среди муниципальных учреждений одними из лидеров являются Дворец культуры «Нефтьче», дома культуры Сабинского и Алексеевского районов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин предложил использовать «Пушкинскую карту» для покупки билетов на российские фильмы.