В Пестрецах открылся обновленный кинотеатр «Батыр»

Сегодня в Пестрецах состоялось открытие кинотеатра «Батыр» после капитального ремонта. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Пестречинского района РТ.

Открытие прошло при участии главы Пестречинского района Ильхама Кашапова и директора «Татаркино» Миляуши Айтугановой. Почетные гости осмотрели интересную новогоднюю фотозону, просторный холл и празднично оформленный зал. Вокальные и хореографические коллективы представили гостям свои лучшие номера. Также перед кинотеатром состоялось награждение ветеранов отрасли культуры Пестречинского района.

«За два дня до Нового года мы торжественно открываем наш кинотеатр после капитального ремонта. Этого дня мы очень ждали, ждали его и жители района, поскольку многие уже полюбили это место и предпочитали приходить смотреть новые фильмы именно в Пестрецах, — обратился к присутствующим Ильхам Кашапов. — Капитальный ремонт в кинотеатре начался весной этого года. В общей сложности работы были организованы по восьми позициям».

По его словам, главной целью было сделать помещение современным, уютным, теплым и светлым.

«Я думаю, что у нас все получилось. Поэтому слова отдельной благодарности руководству республики за поддержку этой работы», — добавил он.

В скором времени у зрителей появится возможность смотреть любимые фильмы. «Сегодня афиша формируется, администрация работает над репертуаром, чтобы в новогодние праздники зрители смогли посмотреть киноленты», — рассказала агентству пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в течение трех лет кинотеатр занимал первые места по кинопоказам среди муниципальных районов РТ, поэтому на просьбу о капитальном ремонте власти республики отреагировали положительно. По республиканской программе на обновление кинотеатра выделено 17 млн рублей.