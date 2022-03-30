В Пестречинском районе из-за стабилизации ситуации закрыт ковид-госпиталь

В Пестречинском районе Татарстана закрыли временный ковид-госпиталь на 30 коек, который был развернут в инфекционном отделении центральной районной больницы в октябре прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

По информации собеседника агентства, ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, число случаев заражения значительно уменьшилось. За всю прошедшую неделю в Пестречинской ЦРБ выявлено около 20 пациентов с коронавирусом.

Медики напоминают, что при подозрении на Covid-19 по-прежнему нужно обращаться к инфекционисту. При тяжелом течении болезни пациентов будут отправлять на госпитализацию в одно из медучреждений Казани. Также важно продолжать придерживаться профилактических мер. На сегодня в Пестречинском районе вакцинацию от коронавируса прошли более 30 тыс. человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 28 марта ковид-госпиталь закрыт в Альметьевском районе, а с 1 апреля перестанет работать в Тукаевском районе.