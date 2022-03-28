Главврач Альметьевской больницы дала советы, как укрепить иммунитет в сезон простуд

Главный врач Альметьевской центральной больницы Вера Головина во время прямого эфира с Тимуром Нагумановым в Telegram дала советы, как укрепить иммунитет в сезон простуд.

«В первую очередь, это режим дня и отдыха, очень важное ночное восстановление организма для выработки собственных гормонов, которые нас защищают. Второе, это — рациональное сбалансированное питание. Нет таких доказанных фактов, что вот этот продукт спасет от инфекции, а этот продукт тебе нежелателен. Поэтому мы все-таки говорим о здоровом, сбалансированном, рациональном питании. К витаминам я отношусь скептически, их необходимо принимать по медицинским показаниям», — отметила главный врач.

Также, по словам Веры Головиной, необходимо ежегодно проходить диспансеризацию, чтобы следить за своим здоровьем. Медик напомнила, что обследование помогает выявить заболевания на ранней стадии.

Главврач прокомментировала и текущую ситуацию по коронавирусу. Заболеваемость инфекцией в Альметьевском районе пошла на значительный спад. С 28 марта закрыт временный госпиталь на базе Центральной районной больницы.

Теперь в городе и районе функционирует только одна площадка для больных Covid-19, она находится в кожно-венерологическом диспансере. Закрытие ковид-госпиталя произошло в связи с тем, что уменьшилось количество пациентов, подлежащих госпитализации. Стало меньше и тех, кто обращается в медучреждения с симптомами коронавируса. Причем снижение наблюдается как среди взрослых, так и детей.