В открывшемся в конце октября ковид-госпитале Пестрецов заняты все койки

Количество больных коронавирусной инфекцией в Татарстане, в том числе в Пестречинском районе ежедневно растет. В связи со сложившейся ситуацией на базе центральной районной больницы в конце октября был открыт ковид-госпиталь на 30 коек, где раньше располагалось инфекционное отделение, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы муниципалитета.

«Сейчас там лечатся 27 человек. На прошедшей неделе болезнь унесла жизни двух человек в возрасте 90 и 74 года», — уточнила подробности помощница главы района Ляйсан Мифтахова.

В госпитале за жизнь пациентов борются пять врачей — реаниматолог, психолог, хирург, два терапевта, а также 13 медсестер и пять работников младшего персонала. Все медики прошли спецобучение для лечения людей с коронавирусной инфекцией. Больница оборудована кислородными концентраторами, аппаратами искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Пестречинском районе коронавирусом переболели 390 человек. В 2021 году Covid-19 был лабораторно подтвержден у 176 человек. Вирусная пневмония регистрировалась 1425 раз. На данный момент количество заболевших составляет 47 человек, пока все они лечатся дома.

«Защитить себя от коронавирусной инфекции в условиях серьезного эпидподъема по ковиду критически важно. Это относится как к людям старшего поколения, так и к молодежи, которая сегодня также находится в группе риска. Вакцина помогает обезопасить себя и близких от тяжелого течения болезни», — утверждают медики.

В Пестречинском районе Татарстана против коронавирусной инфекции первым компонентом провакцинировалось 17 420 человек, полностью завершили вакцинацию 13 231 человек — это 56,3% от плановых показателей по вакцинации взрослого населения.

Прививку можно сделать в Пестречинской центральной районной больнице, Шалинской врачебной амбулатории, Кощаковской, Ленино-Кокушкинской и Пановской врачебных амбулаториях.

Из-за ухудшения эпидситуации по всей стране введен режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.