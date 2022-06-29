«Наш двор»: В Пестрецах благоустройство объектов находится в высокой степени готовности

В райцентре Пестрецы благоустраиваемые по программе «Наш двор» территории находятся в высокой степени готовности. Так, работы во дворе на ул. Перчкова, 11 приблизились к финишной черте – выполнено 99% от запланированного.

«На ул. Мишанина 10, 12 продолжаются дорожные работы, также идет обустройство парковки и детской площадки. На улице 55 лет Победы предусмотрена только замена дорожного покрытия, здесь также сделано практически все, ждут асфальт», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

В селе Ленино-Кокушкино продолжается обустройство парковки за счет бюджета сельского поселения. По программе «Наш двор» ведутся работы по монтажу уличного освещения. Работы здесь начались в конце апреля.

В ближайшее время строители приступят к работам в селе Кощаково, а в Богородском ремонт дворов планируется после того, как завершится обновление территорий по всему району. Всего в Пестречинском районе в этом году будет благоустроено 19 дворов.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн татарстанцев появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6 923. А в 2022-м будет благоустроено 1 200 дворов за 9 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Ранее власти Пестрецов прокомментировали жалобы на снос огородов, о чем сообщал «Татар-информ».