В первый день мая в Татарстане ожидаются небольшие дожди и не более +12 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 1 мая, в Татарстане из-за влияния атмосферного фронта сохранится достаточно прохладная и влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. В светлое время суток местами по региону, включая Казань, пройдут небольшие дожди.

Прогнозируется северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. Днем кое-где, но не в столице РТ, он будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После ночных заморозков до -3 градусов в дневные часы воздух в Татарстане прогреется лишь до +7, +12 градусов (в Казани – до +8, +10 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в начале мая, хотя и не в самые первые дни месяца, в республике ожидается существенное повышение температурного фона. При этом синоптики не прогнозируют погодных аномалий на территории республики в мае.

