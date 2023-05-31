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Новости Татарстана и Казани
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В первый день лета в Татарстане опять ожидаются дожди с грозами и сильный ветер
Завтра, в первый день лета, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Также произойдет понижение температурного фона, информирует Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Ночью и утром в регионе пройдут кратковременные дожди, местами, включая Казань, возможны грозы. Днем осадки маловероятны.
Ожидается юго-западный и западный ветер силой от 6 до 11 м/с. В ночные часы он кое-где будет усиливаться порывами до 15–20 м/с, а локально (но не в столице РТ) — и до 23 м/с. В дневные часы порывы ветра не превысят 14 м/с.
В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от 11 до 17 градусов тепла (в Казани — от +13 до +15). В светлое время суток воздух прогреется до 21–26 градусов тепла, на востоке — до +29 градусов (в столице РТ — до +21, +23).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики республики предупредили о неустойчивой погоде в Татарстане.
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