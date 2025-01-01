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Новости Татарстана и Казани
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В первый день года в Татарстане ожидаются метели и до -7 градусов
Сегодня, в первый день нового, 2025 года, в Татарстане прогнозируется неустойчивая из-за прохождения атмосферного фронта северного циклона, но не слишком холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. Днем сильные снегопады прекратятся, будет идти небольшой, а местами и умеренный снег. Кое-где разыграются метели с ухудшением видимости. В Казани существенных осадков не ожидается.
В светлое время суток продолжит дуть западный и северо-западный ветер силой от 7 до 12 м/с. Местами, но не в столице РТ, он будет усиливаться порывами до 15–17 м/с. На дорогах — снежные заносы, а кое-где — и гололедица.
Температура воздуха по региону в дневные часы составит от 2 до 7 градусов ниже нуля (в Казани — от -4 до -6 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на первой неделе нового года Татарстан ждут снегопады и перепады температуры.
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