«В первую очередь мы просим у Аллаха мир»: как бойцы СВО держат уразу в месяц Рамадан

Бойцы из Татарстана на передовой соблюдают пост в Рамадан

Бойцы из Татарстана, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, несмотря на тяжелые условия, держат уразу – мусульманский пост, который подразумевает отказ от еды и питья от рассвета и до заката. Бойцы оборудовали специальное помещение – молельную комнату для совершения намаза.

Напомним, Рамадан (Рамазан) является особым временем для мусульман, время посвящено духовному росту и самоочищению. В этом году священный месяц начался с заходом солнца 10 марта. Первый день мусульманского поста начался 11 марта, а последний продлится до вечера 8 апреля.

«Ребята-мусульмане попросили нас обустроить им молельную комнату»

Боец из Татарстана с позывным Бурый рассказал корреспонденту «Татар-информа» о том, как устроена молельная комната в зоне спецоперации.

Боец из Татарстана с позывным Бурый рассказал, как устроена молельная комната в зоне спецоперации Фото: стоп-кадр видео

«Она не мечетью называется, правильно – молельная комната. Ребята-мусульмане, которые читают намаз, попросили нас сделать какое-нибудь укромное место. Мы нашли место и сделали. Сейчас как раз вечерний намаз будет, и мы туда пройдем», – рассказал Бурый.

Спустившись, мы попадаем в просторное помещение, где бойцы совершают намаз. Комната расположена на трехметровой глубине, как обычный блиндаж. Бурый отметил, что за то время, пока он находится на СВО, это уже вторая оборудованная им молельная комната.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что боец с позывным Бурый до начала СВО жил в Альметьевске. Дома Бурого ждет семья – жена, двое сыновей и дочь, которая родилась совсем недавно.

«Она меня не помнит, не знает… только по телефону и по фотографиям», – поделился боец.

Он рассказывал – никогда не думал, что станет военным, тем более командиром роты. По его словам, на передовой у человека меняется мышление, он начинает по-другому думать и становится более зрелым.

Молельная комната расположена на трехметровой глубине, как обычный блиндаж Фото: стоп-кадр видео

«Если душа хочет, чтобы была мечеть, как мы можем этому воспротивиться?»

Стоит указать, что духовные лидеры разрешают российским военнослужащим-мусульманам, участвующим в спецоперации, не соблюдать пост во время Рамадана (Рамазана). Пост в Рамадан можно в некоторых случаях отложить на другое время, отметил глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин.

Однако, по словам военнослужащего с позывным Мускул, истинный мусульманин всегда найдет время для намаза, независимо от ситуации.

«Без мечети мусульманину никак, потому что это – Дом Аллаха. Для намаза всегда можно и нужно найти время. В первую очередь за что с нас спросят на том свете – это намаз», – рассказал Мускул.

«Человек может прийти, побыть с Богом наедине, поговорить о нем. Главное, чтобы всегда это шло во благо» Фото: стоп-кадр видео

По словам командира, минуты единения со Всевышним благостно влияют на бойцов.

«Если душа хочет, чтобы была мечеть, как мы можем этому воспротивиться? Ты же делаешь благо окружающим. Человек может прийти, побыть с Богом наедине, поговорить о нем. Главное, чтобы всегда это шло во благо. И мы смотрим, это реально порождает благо. Боец знает, что не будет делать плохих деяний. Вот это важно. Он знает, что это грех», – отметил командир с позывным Казань.

Ураза дает выдержку и терпение бойцам в зоне спецоперации

«Ураза для нас, мусульман, является одним из столпов (пять столпов ислама – основные предписания шариата). Держать пост – обязанность каждого мусульманина. Человек, считающий себя мусульманином, если у него позволяет здоровье, обязан это делать», – подметил Мускул.

По словам военнослужащего с позывным Мускул, истинный мусульманин всегда найдет время для намаза, независимо от ситуации Фото: стоп-кадр видео

По его словам, соблюдение мусульманского поста дает выдержку и терпение.

«Находясь здесь, в зоне СВО, несмотря на трудности, тяжести, все равно находим силы и время. Мусульман у нас здесь много. Все мы придерживаемся, держим уразу, читаем намазы, делаем ифтар. У нас коллектив хороший», – рассказывает Мускул.

Несмотря на удаленность от мирной жизни, военнослужащие соблюдают традиционный рацион ифтара. На столе бойцов есть и финики, и фрукты, и сладкие угощения.

Несмотря на удаленность от мирной жизни, военнослужащие соблюдают традиционный рацион ифтара Фото: предоставлено бойцами из зоны СВО

«Без веры человек никуда, – делится военнослужащий. – Вера дает человеку силу, уверенность. А уверенный человек – это уже сильный человек, сильный духом. Все равно Аллах дает облегчение тем, кто держит пост, старается и придерживается его».

В беседе с «Татар-информом» Мускул поделился, что просит у Всевышнего мира и скорейшего возвращения домой с победой.

«Ярдәмеңнән ташлама. Безгә җиңү яуларга бир һәм исән-сау гына гаиләбезгә кайтып, матур тормыш белән яшәргә бир», – помолился он. («Не лишай нас своей милости. Помоги нам одержать победу. Помоги вернуться живыми и здоровыми к своим семьям и продолжить счастливую жизнь» — перевод с татарского языка.)