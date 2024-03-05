Ураза-2024: как провести в Татарстане Рамадан с пользой для души и тела



Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Когда начинается ураза в Татарстане

Священный месяц Рамадан в 2024 году наступает после захода солнца 10 марта, в воскресенье, в этот вечер в мечетях по всему Татарстану будут совершаться первые коллективные таравих-намазы, первый день поста – понедельник, 11 марта.

Время завершения первого сухура (предрассветной трапезы) 11 марта в Казани – 4:04.

Время первого разговения (авыз ачу, ифтар) – 17:40.

Когда заканчивается ураза

Последний день поста в этом году приходится на 9 апреля.

Окончание поста отмечается праздником Ураза-байрам (Ид аль-Фитр, Праздник разговения) – 10 апреля 2024 года.

Особенности месяца

Рамадан (Рамазан) является особым временем для мусульман, время посвящено духовному росту и самоочищению для мусульман. В течение этого месяца верующие стремятся к близости с Аллахом, а важными аспектами Рамадана являются пост, частое совершение молитвы, совершение благих дел, стремление к исправлению своих недостатков, отказ от вредных привычек и укрепление своей веры.

Важной частью месяца является наступление Священной ночи «Кадер кичэсе» («Ляйлятуль-Кадр»), или Ночи Предопределения, которая считается одной из самых благословенных и долгожданных ночей в исламе. Она наступает в одну из нечетных ночей последних десяти дней Рамадана. В эту ночь верующие проводят в совершении дополнительных молитв.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Условия поста

Пост в месяц Рамадан является одним из пяти столпов ислама и обязателен для всех мусульман, достигших половозрелого возраста, обладающих разумом и здоровьем.

В хадисе говорится: «Ислам построен на пяти столпах: свидетельстве (шахада), что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, выстаивании молитвы, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в Рамадан».

Для того чтобы ваш пост был действительным, необходимо совершить намерение на пост и не совершать действий, нарушающих его (еда, питье, половая близость), от наступления зари до захода солнца.

Что может испортить пост?

Постящемуся необходимо воздерживаться от еды и питья, также под запрет на время поста подпадают курение, интимная близость, применение различных спреев и капель в нос и уши.

Помимо прочего, поощряемым является стремление верующего становиться лучшей версией себя в этот Священный месяц, духовный рост и воздержание от негативных эмоций, ссор, сплетен, пустословия. В хадисе Пророка Мухаммада, мир ему и благословение, говорится: «Самым тяжелым на весах в Судный день окажется хороший нрав» (Тирмизи).

В другом хадисе говорится: «Аллаh смотрит не на ваше тело и красоту, но на ваши сердца и души» (Муслим).

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Полезный сухур и как лучше провести ифтар

Прием пищи перед рассветом и началом поста называется арабским словом «сухур» («сэхэр»). Время сухура завершается с наступлением времени утренней молитвы – фаджра.

Сухур – это лучшее время для сложных углеводов (например, хлеб из цельного пророщенного зерна или муки грубого помола, блюда из круп, злаковые, салаты из свежих овощей и сухофрукты), которые долго перевариваются и дают организму огромный запас энергии. Человек не чувствует усталости и вялости в течение длительного времени.

Ифтар, авыз ачу, или вечерний прием пищи, желательно начать сразу после захода солнца, а его откладывание является нежелательным.

В хадисе говорится, что Посланник Аллаха сказал: «Моя умма будет пребывать в достатке до тех пор, пока не начнет откладывать разговение на более позднее время и совершать сухур с ночи [а не под утро, специально вставая до начала времени утренней молитвы]».

Разговение желательно начинать с воды и нечетного количества фиников. Согласно достоверным хадисам, пророк Мухаммад до совершения вечерней молитвы начинал разговение со свежих или сушеных фиников, а если их не было, то с простой воды.

После совершения разговения финиками и водой следует совершить дуа и вечернюю молитву. За этот небольшой промежуток организм успеет подготовиться к основному приему пищи.

Еда для ифтара не должна быть жирной, острой или соленой. Следует уделить внимание овощам и белковой пище.

Между ифтаром и сном рекомендуется пить достаточное количество воды, чтобы поддержать нормальный уровень жидкости в организме и избежать обезвоживания во время поста.

Фото: © «Татар-информ»

Как правильно совершить намерение?

Намерение на совершение обязательного поста в месяц Рамадан обязательно должно быть сделано до наступления утренней зари. То есть решить, что завтра человек будет поститься, нужно или накануне вечером или до завершения времени сухура, при это не является обязательным проговаривание его вслух, достаточно намерения в сердце или мыслях.

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى

Транскрипция: «Навайту ан асума саума шахри рамадана миналь-фаджри иляль-магриби халисан лиЛляхи та‘аля»

Перевод: «Я вознамерился соблюдать пост месяца Рамадан от утренней зари до захода солнца, делая это искренне ради Всевышнего».

Татарча: «Иләһи ният кылдым, Раббым, Үзеңнең ризалыгың өчен Рамазан уразасын тотмакка, таң беленгәннән алып кояш баеганга кадәр».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для кого ураза необязательна?

Пост в месяц Рамадан обязателен для всех мусульман, кроме следующих категорий, которые в силу своего состояния здоровья могут его не выполнять:

дети;

беременные и кормящие женщины, если пост может навредить им или малышу;

люди, состояние которых может ухудшиться в связи с болезнью;

путники, находящиеся в дороге или на расстоянии более 100 км от дома;

женщины в критические дни или послеродовой период.

Какое ду‘а совершить при разговении

После захода солнца и совершения разговения (авыз ачу), мусульмане совершают ду‘а и благодарят Всевышнего за те блага, которыми он их наделил, просят прощения за совершенные грехи и увеличения их удела.

اللَهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْت

فَاغْفِرْلِى يَا غَفَّارُ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْت

Транскрипция: «Аллаахумма лякя сумту ва бикя ааманту ва алейкя таваккяльту ва ‘аля ризкыкя афтарту. Фагфирли яй гаффару ма каддамту ва ма аххарту».

Перевод: «О Господи, я постился ради Твоего довольства, уверовал в Тебя, полагался на Тебя и совершил разговение теми благами, которыми Ты меня наделил. Прости мне прошлые и последующие прегрешения, о Всепрощающий!»

Татарча: «Йә, Раббым, үзеңнең ризалыгың өчен генә ураза тоттым, тоткан уразаларымны кабул кыл, йә, Раббым, үзеңнең биргән нигъмәтләрең белән авыз ачам, кылган гөнаһларымны гафу кыл».

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Что такое таравих и как он совершается

Этот вид дополнительной молитвы совершается только в месяц Рамадан и является обязательной сунной (сунна-муаккада) для мужчин и женщин.

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал: «Тому, кто совершит Таравих-намаз в месяц Рамадан, веря в благословенность этого месяца и с надеждой получить награды только от Всевышнего Аллаhа, прощаются все прошлые грехи».

Таравих-намазы начинают читать в первую ночь поста и завершают в последнюю. Согласно ханафитскому мазхабу в мечетях Татарстана читается 20 рака’атов.

В этом году первый таравих-намаз будет прочитан 10 марта после наступления времени ночного намаза (Иша/Ясту). Он состоит из пяти намазов по 4 рака’ата и в сумме составляет 20 рака’атов.

Последний таравих – 9 апреля.

Выплаты: сколько, кому и зачем

Одним из условий принятия поста в месяц Рамадан является Фитр-садака, которую выплачивает за каждого глава семьи. Эти обязательные выплаты служат для очищения постящегося от лишних слов и грубостей, сказанных им, и других оплошностей, а также в качестве источника питания и поддержки для неимущих, которые в них нуждаются. Это обязательство следует выполнить до наступления праздничной молитвы – 10 апреля 2024 года.

Для выплаты фитр-садака Духовным управлением мусульман установлен размер нисаба (уровень достатка) – 43 000 рублей (по серебру).

Размер фитр-садака при расчете по ячменю составил 150 рублей, по изюму – 1000 рублей.

В качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другое время установлена фидия: за каждый пропущенный день – 400 рублей.

Решением Совета улемов и Совета казыев в 2024 году для выплаты закята определен нисаб (уровень достатка) в размере 495 000 рублей (по золоту).

Садака-фитр, фидию и закят можно начинать раздавать уже с первого дня Рамадана и до начала праздничного намаза Ураза-байрам.

«Миллиард.Татар»