«Письма из дома читать грустно, в них душа близких вложена»: истории татарстанцев на СВО

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Наш флаг – зеленый, белый, красный»

Боец с позывным Бурый до начала СВО жил в Альметьевске, он рассказал корреспонденту «Татар-информа», что побудило его отправиться на передовую.

«Позывной у меня с гражданки, скажем так. Я езжу на фестивали мотоциклетные и тому подобные. Много кто задает этот вопрос. Я шутя отвечаю, что денег не было, чтобы убежать в другую страну. Но если на самом деле, если мы здесь не остановим их, они придут к нам домой. Вот и все. Вспомните 2014 год, Донецкую республику. Что вы будете делать, если ваш сосед будет стучаться к вам в дом и кричать: "Я вас убью"? Ну вот, мы то же самое делаем тут. К нам сосед постучался с топором», – рассказал Бурый.

В беседе выяснилось, что военные из Татарстана возвели флаг родной республики в Херсонской области.

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Как-то хотелось обозначить, что здесь именно татары живут. Мы живем. Мы нарисовали татарский флаг – самый большой, заметьте, флаг Республики Татарстан в Херсонской области. Наш девиз: "Наш флаг – зеленый, белый, красный. По центру Барсик, белый и опасный". Мы периодически приезжаем, подкрашиваем где надо, где надо – подчищаем, – рассказывает Бурый. – Сзади, когда смотришь, ничего не видать, ничего непонятно. А тут мы просто взяли на татарском написали. Мы специально его сюда принесли. Видите, вон там указатель дорожных направлений, куда сколько километров осталось. Мы ее просто спилили и поставили сюда, подкрасили. Маленький уголок Республики Татарстан», – рассказал боец.

На деревянном указателе военнослужащие указали все города Татарстана: Казань, Альметьевск, Лениногорск, Нурлат, Мамадыш и т.д.

«Еще тут есть некоторые города – Каховка, например, Береслав, Херсон, Москва, Армянск. Потому что все наши адреса смотрят в ту сторону. Было бы некрасиво, если бы не было указателей в ту сторону», – добавил боец.

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«У нас поменялось мышление, по-другому начали думать»

Бурый поделился, что никогда не думал, что станет военным, тем более командиром роты. По его словам, на передовой у человека меняется мышление, он начинает по-другому думать и становится более зрелым.

В мирной жизни у военнослужащего было увлечение, о котором он рассказывает с некой тоской. Как выяснилось, он, его друзья и братья соорудили хоккейную коробку. В ней совершенно бесплатно занимались простые ребята.

«У группы Серьга есть песня "Бурый медведь", послушайте, там точно-точно про меня и написано», – посмеиваясь, отметил боец.

Нам удалось связаться с нынешним командиром альметьевской хоккейной команды «Восток» Ильнуром Хазиевым. Он записал видеообращение для нашего бойца.

«Твое дело, которое ты здесь начал, оно не стопорится. Это все мы продолжаем, стараемся, делаем – то есть все это дело живет, можешь не беспокоиться. Конечно же, ждем скорейшего возвращения живым, здоровым. Удачи тебе!» – обратился к бойцу Ильнур.

«Здесь каждый человек становится другому братом»

Бурый поделился, что на передовой все становятся «братьями» – вне зависимости от подразделения или места жительства.

«Простой пример: нам привозят гуманитарную помощь из разных регионов, из разных районов. Друг с другом делимся. Потом, после того как остается, мы отдаем еще и гражданским, здесь раздаем ее. Ну, наверное, человек в этот момент меняется?» – задается вопросом военный.

Автомобили на СВО — это и эвакуация раненых, и доставка продовольствия на передовую. Без транспорта жизнь на фронте представить невозможно. Бурый показал нашему корреспонденту автопарк бойцов в зоне СВО.

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Машины, они такие же живые, как и мы, – отмечает Бурый. – Например, моя машина – "Медвежонок", а эта машина – "Неваляшка", потому что она неоднократно переворачивалась. Дальше у нас стоит "Крепыш", с самых первых дней он с нами. Как-то разговор пошел, нужно ли вкладываться в эту машину или не надо, ребята сказали: "Нужно и будем делать". Они переварили ему раму полностью – лучше машины пока нет. Она на карбюраторе, бензиновая полностью. Сейчас вот она у нас опять подбитая. Нам ее подбили, гады. Опять ребята делают. Сейчас лобовое новое нужно. Ребята нашли где-то, привезут, скоро поставим и дальше будем ездить, поэтому он "Крепыш". Машина "Хан", "Багира", "Барсик" есть. Ну такие имена в основном даем, интересные. С боевыми ранениями, но все равно ездит, все равно на ходу».

В беседе с военкором Бурый поделился, что испытывает тоску, получая письма из родного дома.

«Грустно бывает. Именно когда приходят письма – ни эсэмэски, ни звонки, а именно письма. Потому что в письма вкладывают душу».

Дома Бурого ждет семья – жена, два сына и дочь, которая родилась совсем недавно.

«Она меня не помнит, не знает… только по телефону и по фотографиям», – поделился боец.

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

« Возлюби ближнего своего – какая разница, кто он»

Корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с командиром полка с позывным Казань.

«Все началось с того, что у нас на блокпостах, которые мы выставили, появился татарский флаг. Ребята сами, своим порывом души решили, что мы должны показать, что здесь мы – татары, мы ничего не боимся. Мы здесь для того, чтобы помочь вам. У нас много случаев, связанных с этим татарским флагом. Люди изначально очень настороженно к нам относились. Но когда они с нами столкнулись, то поняли, что благородство и честь у нас на высоком уровне», – отметил командир.

«Был случай, к нам приезжали проверять. Основной костяк, где рота, где большая часть татар, по акценту все равно слышно, что татарин. Проверяющий шел и говорил: "Татарский полк, татарский полк, но неужели у вас тут нет русского?" Когда мы зашли на наблюдательный пост, там все представляются, он спрашивал имена, ему было интересно. Когда один ответил, что его зовут Дима, у него в глазах засияло счастье, что русский человек. Тот улыбнулся и сказал: "Я не русский, я чуваш"», – рассказывает боец.

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Нам же без разницы, откуда мы, кто окружает нас – чуваш или русский живет справа от тебя или слева. На "задах", например, живет дагестанец. Мы же смотрим на его душу, отношение к нам, и мы рады, что так происходит. Сколько у нас случаев, и они до сих пор происходят, когда, например, Пасха – мы идем в гости, нас приглашают, когда Курбан-байрам – к нам в гости приходят. Это называется порыв души».

«У меня знакомый есть, очень уважаемый человек – Батюшка. Он казанец, родом из Ростова-на-Дону. Но у него трепетное отношение, именно порыв души. Он говорит: "Я очень люблю баранину, я обожаю ходить на ваши праздники, мне у вас уютно, хорошо. Я всегда рад любому татарину, который придет ко мне домой в православный праздник. И ко мне люди приходят". И в разговоре ты видишь, что у человека, когда задается такой вопрос, душа цветет. Он с таким порывом души, с улыбкой это рассказывает, видно, что ему приятно. Возлюби ближнего своего – какая разница, кто он, там же не поставлены какие-то границы», – подытожил командир.