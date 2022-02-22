В Перу более 40% детей от пяти до 11 лет вакцинировали от коронавируса

В Перу более 40% детей в возрасте от пяти до 11 лет сделали прививку от коронавируса. Об этом заявил глава одного из департаментов Министерства здравоохранения страны Алексис Ольгин, сообщает ТАСС.

«К пятнице первую дозу у нас получил 41% детей от пяти до 11 лет», — сказал министр.

Прививочная кампания в стране началась в конце января. Для вакцинации детей от коронавируса используют препарат американской компании Pfizer.

По словам Ольгина, власти Перу поставили задачу привить 80% несовершеннолетних в этой возрастной группе. Всего в стране c 33-миллионным населением сейчас полностью привиты 23,8 млн жителей.

Эксперт-иммунолог ранее отметил, что дети остались единственной категорией людей, которые ничем не защищены от новых мутаций вируса, включая и омикрон-штамм.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало подробную инструкцию о том, как проходит вакцинация детей в Татарстане.