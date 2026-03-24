В перечень авто для такси добавили четыре модели Haval и Tenet

Перечень автомобилей, которые можно приобретать для использования в качестве такси, пополнили четыре модели китайских кроссоверов Haval и Tenet. Соответствующее распоряжение Правительства РФ размещено на официальном портале опубликования правовой информации.

В список машин, соответствующих параметрам вступившего в силу 1 марта закона о локализации такси, включены три модели Haval (F7, F7x и Jolion), которые производит концерн Great Wall в Тульской области, а также Tenet T7 (аналог Chery Tiggo 7 – прим. Т-и), который выпускает «АГР Холдинг» на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

Ранее, в начале марта, в перечень добавили UMO 5, новые модели «Москвича», М70 и М90, и фургон Sollers SF1, исключив при этом автомобили «УАЗ» – «Патриот» и «Хантер», а также две модели Evolute – i-Jet и I-Pro.

Помимо упомянутых выше, в список сейчас входят бренд Lada (модели – Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend), бренд Sollers (модель – SP7), бренд Evolute (модели – i-Joy, i-Sky, i-Space), бренд Voyah (модели – Free, Dream, Passion) и бренд «Москвич» (модели – 3, 3е, 6, 8).

Требования закона о локализации не касаются машин, которые начали работать в такси до вступления новеллы в силу 1 марта текущего, 2026 года.

С начала весны включение нового автомобиля в региональный реестр такси допускается при соблюдении одного из двух условий. Это соответствие установленному уровню локализации (минимум 3,2 тыс. баллов) или производство в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

В Калининградской области и субъектах Сибирского федерального округа закон начнет действовать с 1 марта 2028 года, на территории Дальневосточного федерального округа – с 1 марта 2030 года.