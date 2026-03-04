В перечень авто для такси добавили новые модели «Москвича» и исключили «УАЗы»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Минпромторг РФ актуализировал перечень автомобилей, которые можно приобретать для использования в качестве такси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В список машин, соответствующих параметрам вступившего в силу 1 марта закона о локализации такси, включены: UMO 5, новые модели «Москвича», М70 и М90, а также фургон Sollers SF1.

Из перечня исключены автомобили «УАЗ» – «Патриот» и «Хантер», а также две модели Evolute – i-Jet и I-Pro. Последнюю в октябре 2025 года сняли с производства, потому что она, по информации пресс-службы марки, «исчерпала свой жизненный цикл», напоминает Autonews.

В итоге сейчас список выглядит следующим образом: «бренд Lada, модели – Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend; бренд Sollers, модель – SP7, SF1; бренд Evolute, модели – i-Joy, i-Sky, i-Space; бренд Voyah, модели – Free, Dream, Passion; бренд „Москвич“, модели – 3, 3е, 6, 8, М70, М90; бренд UMO, модель – 5».

В Минпромторге уточнили, что уже ведут работу по дальнейшему расширению перечня. Так, финализируется нормативная база для включения в список моделей Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и Tenet T7. Соответствующий акт внесен в Правительство РФ.

Требования закона о локализации не касаются машин, которые начали работать в такси до вступления новеллы в силу 1 марта текущего, 2026 года.

Теперь включение нового автомобиля в региональный реестр такси допускается при соблюдении одного из двух условий. Это соответствие установленному уровню локализации (минимум 3,2 тыс. баллов) или производство в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

В Калининградской области и субъектах Сибирского федерального округа закон начнет действовать с 1 марта 2028 года, на территории Дальневосточного федерального округа - с 1 марта 2030 года