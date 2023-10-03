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В Пентагоне заявили, что готовы передать Киеву дальнобойные ATACMS при одобрении Байдена
Соединенные Штаты готовы передать Украине тактические ракеты ATACMS, оснащенные кассетными снарядами, когда президент Джо Байден даст на это свое согласие. Об этом заявил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, передает ТАСС.
«Мы готовы действовать быстро. Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать», — утверждает Буш.
Он добавил, что Пентагон «давно готовился к такому развитию событий». ATACMS могут нести от 300 до 950 кассетных снарядов. Дальность полета таких ракет достигает 300 км. Буш утверждает, что украинские военные смогут запускать до 6 ракет одновременно, используя имеющиеся у них пусковые установки.
Как передавала NBC, Байден пообещал Зеленскому, что Вашингтон передаст киевским властям небольшую партию тактических ракет ATACMS.
Ранее журнал Foreign Policy писал, что все американские ведомства одобрили поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине, но окончательное решение остается за Президентом. На брифинге 21 сентября советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден решил пока не передавать Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, но допускает такую возможность в будущем.
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