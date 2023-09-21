США решили не включать ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил пока не передавать Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, но допускает такую возможность в будущем. Об этом заявил на брифинге советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«На сегодняшний день он (Президент США — прим. Т-и) решил, что не будет поставлять ATACMS, но не исключает такую возможность в будущем. Мне больше нечего сказать по этому поводу», — сказал журналистам советник Байдена.

Ранее стало известно, что все американские ведомства одобрили поставку дальнобойных ракет ATACMS Киеву, но окончательное решение оставалось за главой государства.

ATACMS — это оперативно-тактические баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin. Они могут запускаться с помощью переданных Украине реактивных систем залпового огня (M270 MLRS и M142 HIMARS). Ракеты последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 километров.

Параллельно в Германии обсуждаются поставки еще более дальнобойных (свыше 500 километров) немецко-шведских крылатых ракет Taurus, запускаемых с самолетов. Некоторые представители властей ФРГ увязывали их предоставление с поставкой ATACMS.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставенных целей.