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США решили не включать ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил пока не передавать Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, но допускает такую возможность в будущем. Об этом заявил на брифинге советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«На сегодняшний день он (Президент США — прим. Т-и) решил, что не будет поставлять ATACMS, но не исключает такую возможность в будущем. Мне больше нечего сказать по этому поводу», — сказал журналистам советник Байдена.
Ранее стало известно, что все американские ведомства одобрили поставку дальнобойных ракет ATACMS Киеву, но окончательное решение оставалось за главой государства.
Параллельно в Германии обсуждаются поставки еще более дальнобойных (свыше 500 километров) немецко-шведских крылатых ракет Taurus, запускаемых с самолетов. Некоторые представители властей ФРГ увязывали их предоставление с поставкой ATACMS.
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