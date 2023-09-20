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FP: Все ведомства США одобрили отправку Киеву ракет ATACMS, решение за Байденом
Все американские ведомства одобрили поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине, но окончательное решение за Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на анонимного сотрудника аппарата Конгресса.
«Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал „нет“», — подчеркнул собеседник издания, пояснив, что все соответствующие ведомства согласились на поставку ракет.
Вместе с тем FP констатирует, что опасения относительно возможной эскалации конфликта со стороны России по-прежнему «определяют подход США к поставкам вооружений» Киеву.
Параллельно в Германии обсуждаются поставки еще более дальнобойных (свыше 500 километров) немецко-шведских крылатых ракет Taurus. Некоторые представители немецких властей увязывали их предоставление с поставкой ATACMS.
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