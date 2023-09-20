FP: Все ведомства США одобрили отправку Киеву ракет ATACMS, решение за Байденом

Пуск тактической ракеты M57A1 из РСЗО HIMARS

Все американские ведомства одобрили поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине, но окончательное решение за Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на анонимного сотрудника аппарата Конгресса.

«Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал „нет“», — подчеркнул собеседник издания, пояснив, что все соответствующие ведомства согласились на поставку ракет.

Вместе с тем FP констатирует, что опасения относительно возможной эскалации конфликта со стороны России по-прежнему «определяют подход США к поставкам вооружений» Киеву.

ATACMS — это оперативно-тактические баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin. Они могут запускаться с помощью переданных Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 километров. Они примерно на 64 километра дальнобойнее уже поставленных британских и французских крылатых ракет.

Параллельно в Германии обсуждаются поставки еще более дальнобойных (свыше 500 километров) немецко-шведских крылатых ракет Taurus. Некоторые представители немецких властей увязывали их предоставление с поставкой ATACMS.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставенных целей.