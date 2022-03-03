В Пентагоне подтвердили, что создали канал связи с Министерством обороны РФ по Украине

На фоне специальной военной операции на Украине Пентагон с 1 марта установил с Минобороны РФ канал связи. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства США, передают РИА Новости.

Уточняется, что канал создан в целях предотвращения военных инцидентов.

«Министерство обороны США недавно, 1 марта, установило канал связи с министерством обороны РФ в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации», — пояснил сотрудник Пентагона.

По его словам, США по-прежнему сохраняют с Россией ряд каналов коммуникации на случай обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности, непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации.

Ранее ряд изданий сообщал, что на фоне ситуации на Украине оборонное ведомство США хочет установить канал связи с Россией наподобие того, который в 2015 году был создан по Сирии.

21 февраля глава российского государства Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ на просьбу республик помочь отразить агрессию Киева 24 февраля Президент России объявил о проведении спецоперации по демилитаризации Украины.

Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Беларуси, сегодняшняя встреча прошла в Беловежской пуще.