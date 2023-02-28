В Пентагоне объяснили, почему не обучают украинских пилотов управлению F-16

Соединенные Штаты на данный момент не приняли окончательного решения о поставке Украине истребителей F-16, и поэтому пока учить украинских летчиков управлять этими самолетами нет смысла. Об этом во время слушаний в Конгрессе заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль (происходящее транслировалось на YouTube).

«Мы, как и наши союзники, пока не приняли решение о начале поставок, и, возможно, они (украинцы — прим. Т-и) их (истребители F-16 — прим. Т-и) и не получат. Они могут получить британские [истребители-бомбардировщики] Tornado, [шведские истребители] Gripen, [французские истребители] Mirage… Поэтому мы не видим смысла учить их пилотированию F-16», — пояснил заместитель главы Пентагона.

При этом, по словам Каля, поставки американских истребителей возможны не ранее чем через полтора года. Представитель военного ведомства США также высказал мнение, что поставки F-16 сейчас не является приоритетом, а Украина в первую очередь заинтересована в получении систем противоракетной обороны, артиллерии и бронетехники.

Вместе с тем спикер заметил, что украинская сторона хотела бы получить до 128 истребителей, тогда как Пентагон оценивает ее потребности в 50–80 самолетов. В последнем случае поставка новых F-16 Fighting Falcon Украине обойдется Вашингтону в 10-11 млрд долларов, старых — в 2-3 млрд.

Ранее заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд в интервью The Washington Post заявила, что Госдепартамент допускает возможность передачи Украине истребителей как четвертого, так и пятого поколений. Однако позднее помощник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил телеканалу CNN, что возможность отправки истребителей F-16 будет рассматриваться позднее, так как сейчас они не нужны украинской стороне.