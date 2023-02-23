Нуланд: США обсуждают поставки Украине истребителей пятого поколения

Государственный департамент Соединенных Штатов допускает возможность передачи Украине истребителей как четвертого, так и пятого поколений. Об этом заявила заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд в интервью газете The Washington Post.

«Минтервьюы продолжаем вести эти переговоры как внутри [американской администрации], рассматривая долгосрочные [потребности украинской стороны в] противовоздушной защите, так и с Украиной. Некоторые страны в Европе заинтересованы в предоставлении этих [самолетов]», — заметила дипломат, отвечая на вопрос о возможности поставок истребителей F-16.

«Мы думаем не только о предстоящих весной боях, но и о будущем украинской армии», — подчеркнула при этом заместитель госсекретаря по политическим делам, уточнив, что речь идет о «меняющейся картине».

Самолеты F-16 Fighting Falcon относятся к четвертому поколению истребителей. Из истребителей американского производства к машинам пятого поколения относятся F-22 Raptor, которые сейчас уже не производятся, и F-35 Lightning II.

В американской администрации 17 февраля заявили, что США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине. При этом Белый дом не стал сам обещать поставки боевых самолетов. По информации газеты The New York Times, в администрации Президента США Джо Байдена не исключили передачу F-16 через третьи страны, в том числе через Данию или Нидерланды.

Еще 10 февраля власти Украины направили Нидерландам заявку на поставку истребителей F-16. Кроме того, власти Словакии начали проработку вопроса передачи Киеву истребителей МиГ-29.