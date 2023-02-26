В Белом доме поставку Киеву истребителей F-16 назвали вопросом отдаленной перспективы

Возможность отправки истребителей F-16 на Украину будет рассматриваться позднее, сейчас они не нужны Киеву. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы внимательно изучаем потребности Украины на данном этапе войны, – отметил представитель Белого дома. – Сейчас ей нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы украинские силы могли вернуть контроль над территорией, которую оккупирует Россия».

По словам Салливана, поставка истребителей – «вопрос более отдаленной перспективы».

«Как сказал Президент [США Джо] Байден, пока он этого делать не будет», – приводит цитату ТАСС.

Ранее заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд в интервью The Washington Post заявила, что Государственный департамент допускает возможность передачи Украине истребителей как четвертого, так и пятого поколений. При этом 17 февраля в американской администрации 17 февраля отметили, что США будут приветствовать передачу другими странами военных самолетов Украине.