Пакистан усилил ограничительные меры из-за коронавируса

Власти Пакистана серьезно ужесточили противоковидные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь в городах, где количество положительных тестов на Covid-19 составляет больше 10%, вводится запрет на проведение свадеб в закрытых помещениях.

Также на 50% ограничивается посещаемость школ детьми младше 12 лет. Сокращается количество людей в кинотеатрах, храмах и других общественных местах.

Загрузка общественного транспорта пассажирами тоже была уменьшена до 70%.

По данным Министерства здравоохранения Пакистана, прирост новых суточных случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки вырос до 5 тыс.

Это самый высокий показатель с августа 2021 года.

Всего за время пандемии коронавирусом в стране заразились 1,34 млн человек. Число летальных исходов составило 29 037.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».