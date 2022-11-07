В осенний призыв из Нижнекамска в ряды ВС РФ отправится 200 человек

В осенний призыв, который начался в республике 1 ноября, в ряды Вооруженных Сил РФ планируется призвать более 200 нижнекамцев. Новобранцы будут проходить службу в военных частях, расположенных на территории всей России, преимущественно в Центральном военном округе. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Рамиль Муллин.

Градоначальник подчеркнул, что солдаты не будут привлекаться к спецоперации. «Хочу успокоить призывников и их родителей. Граждане, призванные на военную службу, к участию в спецоперации на Украине привлекаться не будут», — отметил Муллин.

Также он затронул тему мобилизованных граждан. По его словам, резервисты из числа последних отправок сейчас проходят военную подготовку в Казани, в минувшее воскресенье их навестили родные и близкие.

«Все вопросы решаются, очень много поступает просьб и предложений от родителей, жен. Очень важно здесь индивидуальное отношение. Не так давно большую работу по единовременным выплатам провели сотрудники военкомата, администрации в части подготовки документов», — отметил он.

Напомним, частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября по указу Президента России Владимира Путина. 31 октября Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил, что республика выполнила задание Минобороны по частичной мобилизации.