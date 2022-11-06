Сельские женщины передали мобилизованным нижнекамцам домашний хворост

Сегодня в Казани побывала большая команда из числа родных и близких мобилизованных нижнекамцев. О поездке на своей странице во «Вконтакте» рассказала вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

«Посылки передали, детские письма, домашний хворост от наших сельских женщин, с ребятами увиделись, пообщались... С точки зрения их безопасности фото общие делать не стали... Теперь можно и в обратный путь», — написала она.

Родственники и представители администрации побывали в «Казань Экспо» и на полигоне Казанского танкового училища.

«Путь в Казань был не простой, мы попали в двухчасовую пробку, но все выдержали и все успели», — отметила она.

По словам Камелиной, настрой у парней нормальный: «Парни наши молодцы! Тепло нас встретили. Они передают всему городу большой привет и говорят „спасибо“ за поддержку!»

Вице-мэр призвала соотечественников к совместной поддержке, в том числе и к необходимости поддержки добрыми словами.

«Берегите друг друга, друзья! Цените каждую минуту рядом с близкими и родными людьми. А нашим парням — только крепкого здоровья, мы ждём вас домой!» — пожелала заммэра.