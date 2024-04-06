«А как не помочь то? Я выросла там»: альметьевцы несут вещи жертвам наводнения в Орске

Жители Альметьевска активно помогают пострадавшим от затопления в городе Орске Оренбургской области. В первый час открытия пункта помощи пришли более 30 человек. Они принесли детские вещи, питание, одежду, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Одна из неравнодушных женщин — пенсионерка Альфия Галиуллина, которая принесла сразу три пакета с вещами.

«А как не помочь то? Я сама из Оренбургской области, выросла там, там моя родина», — поделилась женщина со слезами на глазах.

Как ранее сообщал «Татар-информ», по инициативе главы района Тимура Нагуманова в Альметьевске организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей соседнего региона.

Пункт сбора организован в Молодежном центре. Сегодня он будет работать с 13 до 20 часов, завтра и в последующие дни — с 8 до 20 часов.

В Орске после прорыва дамбы эвакуировали 711 человек. Всего в зону подтопления в городе попали 4204 жилых дома с населением 10,8 тыс. человек, в том числе 3375 детей, а также 13 социально значимых объектов. Дамба в результате прорыва разрушилась полностью. Объем сброса воды с Актюбинского водохранилища продолжает расти.