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«А как не помочь то? Я выросла там»: альметьевцы несут вещи жертвам наводнения в Орске
Жители Альметьевска активно помогают пострадавшим от затопления в городе Орске Оренбургской области. В первый час открытия пункта помощи пришли более 30 человек. Они принесли детские вещи, питание, одежду, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Одна из неравнодушных женщин — пенсионерка Альфия Галиуллина, которая принесла сразу три пакета с вещами.
«А как не помочь то? Я сама из Оренбургской области, выросла там, там моя родина», — поделилась женщина со слезами на глазах.
Как ранее сообщал «Татар-информ», по инициативе главы района Тимура Нагуманова в Альметьевске организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей соседнего региона.
Пункт сбора организован в Молодежном центре. Сегодня он будет работать с 13 до 20 часов, завтра и в последующие дни — с 8 до 20 часов.
В Орске после прорыва дамбы эвакуировали 711 человек. Всего в зону подтопления в городе попали 4204 жилых дома с населением 10,8 тыс. человек, в том числе 3375 детей, а также 13 социально значимых объектов. Дамба в результате прорыва разрушилась полностью. Объем сброса воды с Актюбинского водохранилища продолжает расти.
Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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