В Омской области завершилось расследование пожара в татарской деревне Каракуль

Завершилось расследование крупного пожара в татарской деревне Каракуль Омской области. По его итогам главе Уленкуля Лейле Мухаметшиной предъявлено обвинение в халатности, в частности в отсутствии минерализированных полос и другой подготовки к возможным возгораниям. Об этом сообщают «Новости Омска».

Обвиняемая уже признала свою вину и выплатила 9 млн компенсаций. В связи с этим СУ СКР настаивает на приговоре в виде штрафа, дело передано в суд.

В результате пожара полностью сгорели 14 жилых и 11 нежилых домов, в частности единственный на весь населенный пункт магазин. Однако жители деревни вступились за Мухаметшину, так как, по их мнению, глава пыталась предотвратить трагедию, а затем помогала тушить горевшие дома и возместила ущерб.

«Но так получилось... С 27 апреля я борюсь с пожарами. Первый пал травы принес нам проблем — огонь пришел со стороны Колосовского района и почти дошел до деревни Уленкуль, но мы от этого огня отбились. Но пожар повторился из-за сильного урагана. После паводков возле озера наросло много камышей — у нас вообще две беды, то засуха, то подтопления — они и загорелись», — приводит издание слова Мухаметшиной.

Она отметила, что не считает себя виноватой, так как сделала все возможное для предотвращения пожара. «Теперь все говорят, что я виновата, потому что не срезала камыши. Ну, неужели мне в болото нужно было залезть, чтобы их убрать, и тут же утонуть?» — заметила она.

Напомним, что крупный пожар в Каракуле, уничтоживший почти половину домов и построек, случился 6 мая. Тогда Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил выделить погорельцам 3 млн рублей материальной помощи, а сайт «Миллиард.Татар» запустил сбор средств для помощи пострадавшим.

Благодаря поддержке Президента РТ, губернатора Омской области и неравнодушных татар из разных стран мира планировалось восстановить все сгоревшие и пострадавшие от огня здания к сентябрю.