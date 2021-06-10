Власти РТ выделили 3 млн рублей пострадавшим от пожара в омской деревне Каракуль

Президент РТ Рустам Минниханов дал поручение выделить погорельцам из татарской деревни Каракуль Омской области 3 млн рублей. Об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

К Рустаму Минниханову обратились представители Омской области, в том числе руководители национально-культурных объединений.

«По линии Президента дано соответствующее поручение и по линии Всемирного конгресса татар погорельцам оказана материальная помощь в размере 3 млн рублей», — сказала Галимова.

Пожар в деревни случился 6 мая. Около 40 жителей татарской деревни Каракуль в Омской области лишились жилья.