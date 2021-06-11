Жители сгоревшей татарской деревни в Омской области к осени обретут новые дома

Крупный пожар, возникший в начале мая, уничтожил половину жилых домов и хозяйственных построек в селе Каракуль Большереченского района Омской области. К счастью, люди не пострадали. Однако 11 семей в результате пожара остались без крова. Их дома сгорели дотла. Кроме того, в огне погиб домашний скот, уничтожена техника.

«Застала деревню горящей»

Жительница Каракуля Индира Ибрагимова потеряла дом и все хозяйственные постройки.

«Я была не дома, ходила к подруге в соседнюю деревню. А дочка в это время была в школе в деревне Уленкуль (Каракуль входит в состав Уленкульского сельского поселения. – Ред.). Сестра позвонила и сообщила о пожаре. Она живет в нашей деревне, работает продавщицей в магазине.

Муж подруги тут же увез меня в Каракуль. Когда я доехала, вся деревня уже была охвачена пламенем. Все постройки в моем хозяйстве к этому моменту уже горели, огонь успел перекинуться на дом.

Забежала в дом за документами. Еще и не те документы вынесла… Паспорт дочки сгорел, его на следующий же день восстановили. Мой паспорт, к счастью, был в сумочке», – рассказала Индира Ибрагимова.

По ее словам, в тот день был сильный ветер, огонь разошелся мгновенно. К тому же стали одна за другой взрываться газовые баллоны. «К нам огонь перешел с соседних домов. У них взорвался газовый баллон, искры полетели к нам», – сказала она.

«Сгорели баня, машина, даже теленок»

«Оставаться в деревне было нельзя, – рассказывает Индира ханум, – все было в огне. Ничего не видно. Везде дым, пламя. Побежала ко въезду в деревню, а там уже стояли машины скорой помощи, пожарных. Тушить пожар приехали также из соседних деревень. На тот момент огонь уже пробирался к соседям. Пожарные успели спасти соседский дом. Очень старались и жители самого Каракуля, и люди из соседних деревень. С их помощью удалось отстоять несколько домов на окраине деревни», – рассказала она.

В хозяйстве Индиры ханум огонь уничтожил не только постройки, но и машину, сельскохозяйственную технику. В хлеву погиб теленок, которого в этот день, к несчастью, решили не выводить на пастбище.

«Теленка мы обычно отводили на поле, привязывали. В тот день было прохладно, решили оставить дома. Думала, приеду от подруги, отведу. Не успела…» – говорит женщина.

«У меня была машина, кузов для трактора, они тоже сгорели. Все сгорело. В чем ушла из дома – с тем и осталась. Больше ничего не спасли. Баня, сараи… Все превратилось в кучу пепла», – с сожалением рассказала она.

Из-за пожара больше десятка семей остались без крыши над головой. Большинство из них нашли временный приют у родственников. Некоторые разместились в домах, куда владельцы обычно приезжают только на время отпуска – односельчане сами предложили погорельцам такую помощь. Индира ханум пока живет в уцелевшем доме бабушки, а ее дочь – в другой деревне. «У бабушки есть дом в Каракуле. Сейчас я живу там. Дома холодно, батареи не пригодны к использованию. Поэтому дочка пока живет в Уленкуле», – говорит она.

В деревне началось строительство домов для потерявших имущество на пожаре. «Сейчас нам строят новый дом, работа идет с утра до ночи. Привозят срубы. Собираемся заложить фундамент. Строим рядом со старым домом. Говорят, на месте сгоревшего дома строить нельзя, поэтому ставим чуть в стороне. Кто-то строит совсем в другом месте. У нас на участке есть колодец, поэтому не будем переезжать», – объяснила собеседница.

«Ветер перенес огонь через реку»

Глава Уленкульского сельского поселения Большереченского района Лейла Мухаметшина рассказала, как произошел пожар. «Горел камыш на противоположном берегу реки. Огонь перешел через противопожарный ров, перекинулся через реку на эту сторону. В тот день был сильный ветер. А у нас все дома деревянные, построены еще в шестидесятые годы. Вспыхнули как порох. Это произошло так быстро. Огонь моментально перешел на дома, постройки. Пока я приехала, за полчаса сгорела половина деревни. Жители привязывают домашний скот на поле. Хорошо еще это было днем… Часть коров были на поле. Но некоторые оставались в хлеву. Пять телят погибло. Овцы были на пастбище. Сгорели куры, цыплята», – перечислила потери каракульцев глава сельского поселения.

Возбуждено уголовное дело

Из-за пожара Лейла Мухаметшина стала фигурантом уголовного дела – Следственное управление СКР по Омской области предъявило ей обвинение по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

«Сейчас идет следствие. Его ведет отдел по особо важным делам. Я слышала, что жители деревни писали письма в мою защиту», – прокомментировала глава сельского поселения.

«Те места, откуда пришел огонь, три года подряд затапливало, поэтому они заросли камышом. Эти камыши не сами загорелись. Огонь пришел через лес из соседнего района. Пожар возник в заброшенной деревне, там всего несколько жителей. За день до пожара, 5 мая, мы уже потушили возгорание около озера. В этот раз спасти деревню не смогли. Каждую весну и осень от них к нам приходит огонь. Дежурили круглосуточно, тушили», – рассказала Лейла Мухаметшина.

По ее словам, пока пострадавшие от пожара до осени будут жить в пустующих в деревне домах. Эти дома выходцы из деревень используют в качестве садовых домиков. «Хозяева разрешили. Одного дедушку дети увезли в Омск, он живет с внуком, а еще один переехал в Уленкуль. Сгорели паспорта, документы. Помогаем их восстанавливать. Решаем вопросы проведения электричества, воды. По мере возможности помогаем одеждой», – рассказала глава поселения.

Помощь идет со всего мира

Уже в первые дни после пожара Национально-культурная автономия татар Омской области объявила сбор помощи погорельцам. На сегодняшний день общими усилиями собрано около 7 миллионов рублей, сообщил нам руководитель автономии Радик Минниханов. Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился выделить из резервного фонда 2 миллиона рублей. Президент Татарстана Рустам Минниханов выделил 3 миллиона рублей. Руководитель татарской автономии Омска Тамир Алимбаев перечислил 1 млн рублей из личных средств. Еще миллион собрали «с миру по нитке» – от неравнодушных к беде жителей деревни Каракуль.

«Огромное спасибо всем, кто протянул руку помощи, не бросил нас в беде! Президенту Татарстана, местным руководителям, татарской автономии!» – передала слова благодарности Индира Ибрагимова.

«Президентом было дано соответствующее поручение, и от Всемирного конгресса татар пострадавшим была оказана материальная помощь в размере трех миллионов рублей», – сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова на брифинге в Кабинете министров РТ.

Жители Каракуля очень благодарны Президенту Татарстана, всем, кто оказал помощь. Слова благодарности донесла также глава сельского поселения.

«Восстановительные работы уже начались. Закладывают фундамент будущих домов, привезли срубы, строительные материалы. Работа идет на полную мощность. Огромное спасибо Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу, татарской автономии нашей области за отзывчивость, желание помочь! Очень рады, что нашлись неравнодушные люди», – сказала Лейла Мухаметшина.

«Дома будут построены к началу сентября»

К началу осени в старинной татарской деревне Каракуль вырастут новые дома. Но вместо одиннадцати сгоревших их будет построено семь – остальные владельцы решили свои дома не восстанавливать. «В четырех домах жили уже престарелые люди. У них и до этого было желание уехать из деревни. Решили новые дома себе не строить. Мы им предложили помощь, сказали, если надо, найдем и строителей. Но они, видимо, на старости лет особо не нуждаются. Остальные семь семей до осени обретут свои дома», – пояснила глава Уленкульского сельского поселения.

Руководитель региональной автономии Радик Минниханов рассказал, что помощь идет не только от местных жителей, национальных общин и организаций, Татарстана, но и со всей России и даже из зарубежных стран. «Помогают люди со всего мира. Деньги присылали из Турции, Австралии. Силами татарской автономии в деревне восстанавливается фельдшерско-акушерский пункт. Дома будут построены к началу сентября», – рассказал он.

По его словам, главе поселения Лейле Мухаметшиной будет оказана юридическая помощь. «Мы наняли хорошего адвоката. Я сам лично два раза с адвокатом и следователем ездил на это место. Мы будем доказывать, что это было стихийное бедствие. Надеюсь, все следственные действия будут проходить справедливо», – отметил председатель автономии.

Автор: Адель Ахметзянов (перевод, www.intertat.tatar), фото из личного архива Индиры Ибрагимовой)