«В окопе даже конфетка приносит радость»: нижнекамцы отправят 600 посылок бойцам

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске подходит к завершению акция «Новогодние подарки героям». За две недели волонтерам удалось собрать более 600 посылок от горожан. Теперь весь груз отправят на общий склад для распределения, а после гуманитарную помощь отвезут в зону спецоперации.

По цепочке, из рук в руки студенты многопрофильного колледжа передают самое ценное, что есть на складе. Это гуманитарная помощь от горожан, участие в сборе принимали коллективы и воспитанники детских садов, школьники, учителя, студенты, члены координационных советов микрорайонов и просто неравнодушные горожане.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Акция еще не закончилась, завтра будет отправка. Но также у нас есть отпускники, которые приходят, своим ходом уезжают, есть подразделения, которым повезут посылки родственники. Мы продолжаем собирать посылки. Впереди у нас Рождество еще, приятно будет получить нашим ребятам новогодние подарки», — рассказала председатель СТОС микрорайонов № 6, 7, 8 Лариса Орлова.

В зону спецоперации груз повезут участники «Союза добровольцев Донбасса». Они остановятся в Курске, Донецке, Луганске и других точках утвержденного маршрута. Как говорят военные и ветераны боевых действий, такие встречи ждут с нетерпением.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Вы знаете, когда сидишь в окопе, даже маленькая конфетка приносит радость, тем более, когда знаешь, что она из дома. Это просто неописуемые ощущения, такой взрыв эмоций. Такая теплота, доброта из дома. Это крайне приятно», — рассказал военный с позывным Змей.

В каждую коробку положили подарки от маленьких горожан — письма и рисунки солдатам.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По окончании погрузки волонтеры сделали фото на память. Теперь гумпомощь отправится на склад для распределения. А уже завтра состоится большая предновогодняя отправка в зону спецоперации.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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