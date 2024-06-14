Теперь женевский «саммит» обрел смысл: Путин назвал условия мира для Москвы и Киева

Владимир Путин назвал четкие требования к официальному Киеву, чтобы Зеленский и его команда получили возможность мирных переговоров с Россией

Фото: kremlin.ru

В чем заключается инициатива Путина

Сегодня на встрече с руководством МИД РФ Владимир Путин назвал четкие условия для старта мирных переговоров между Россией и Украиной. Президент заявил, что Киев, прежде всего, должен вывести войска со всей территории новых регионов России. А именно из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно», — сказал Президент.

Сразу оговоримся, что Путин подчеркнул, что ВСУ должны отступить за административные границы этих регионов, а не за линии соприкосновения армий. То есть с освобождением того же Херсона, который Киев занял в результате контрнаступления летом 2022 года.

И это не все требования России. Президент подтвердил, что у Украины должен быть нейтральный статус, читай – внеблоковый, также она должна отказаться от владения ядерным оружием. Требования по демилитаризации и денацификации тоже остаются в силе.

«В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», — подчеркнул российский лидер.

Россия рассчитывает на полное завершение конфликта, а не на его заморозку. Иначе США и их партнеры просто получат время на перевооружение ВСУ и пополнение «живой силы» Фото: © Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Запад должен признать и принять поражение Украины

То есть коллективный Запад также должен принять сложившиеся договоренности. И более того, Путин отметил, что полное прекращение конфликта должно предусматривать отмену всех введенных против России санкций.

Стоит отметить важнейший аспект. Россия рассчитывает на полное завершение конфликта, а не на его заморозку, чтобы США и их партнеры получили время на перевооружение ВСУ и пополнение «живой силы».

«Повторю, речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении», – подчеркнул Путин.

Таким образом, мирную инициативу Путина можно условно разделить на два блока. В первом – условия для старта переговоров. А именно вывод войск ВСУ и отказ от НАТО. Ну и сами переговоры, в которых стороны обсудят все остальное.

Интересно, что Путин косвенно подчеркнул, что цена мира для Киева имеет свойство расти. Он заявил, что в марте 2022 года был готов вывести войска из Херсонской и Запорожской областей – в обмен на сухопутный доступ в Крым по украинской территории. Но Украина, как заявил российский лидер, это предложение отвергла.

Ценник мира для Зеленского будет расти

Теперь Москва требует закрепить согласно международному праву новые территории за Россией. Здесь между строк прямо считывается, что Россия предупреждает Украину и коллективный Запад, что через определенное время цена мирного процесса в этом конфликте для Киева будет только расти.

Путин сказал, что Россия «делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся, то ответственность за кровопролитие будет на них». Если же условия не будут приняты, то они изменятся, поскольку «ситуация на поле боя меняется не в пользу Украины».

Здесь также важен контекст, в котором Владимир Путин делает заявление. Он озвучил свои условия за день до старта саммита по украинской «формуле мира» в Швейцарии. Что из себя представит данный «междусобойчик», учитывая, что даже саммит стран J7 уже называют «встречей хромых уток», абсолютно непонятно.

Однако заявление Путина добавило повестки к саммиту в Женеве. Теперь коллективному Западу будет что обсуждать. Вероятно, что «инициатива Путина» обречена стать главной темой обсуждения, а не задокументированные мечтания Владимира Зеленского.

Пока непонятно, не сочтет ли Китай требования России излишне жесткими по отношению к Украине Фото: kremlin.ru

Как отреагирует Китай и Глобальный Юг

Также интересно, какая последует реакция со стороны Китая и Глобального Юга. Пока непонятно, не сочтут ли там требования России излишне жесткими по отношению к Украине.

Между тем свои условия Путин сегодня диктовал не только Украине, но и Западу. Он призвал Европу принять участие в построении надежной системы безопасности на континенте.

«В перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Западом, если это будет серьезный разговор, а не имитация, заявил Путин. Также Президент еще раз подчеркнул, что попытки Запада изолировать Россию обернулись провалом.

«Для продвижения идеи системы евразийской безопасности нужно значительно активировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями. Речь прежде всего о Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества. Видим перспективу в том, чтобы к этим процессам в дальнейшем подключились и другие влиятельные евразийские объединения от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока», – сказал Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Напомним, что в 2022 году западные страны заблокировали российские активы в размере примерно на 260 млрд евро.

«США совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружениями на европейском пространстве», – резюмировал Путин.