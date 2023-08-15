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Политика 15 августа 2023 20:35

В офисе Зеленского отказались разменивать территории на членство в НАТО

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Украина не станет разменивать свои территории ради присоединения к НАТО. Таким мнением поделился советник главы офиса украинского Президента Михаил Подоляк.

«То есть сознательно пойти на проигрыш демократии <...> уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения», — цитирует его РИА Новости.

Подоляк полагает, что вместо территориальных уступок Москве офису альянса стоит задуматься над ускорением военной помощи Киеву.

«Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия?» — поинтересовался он.

Ранее в офисе НАТО заявили, что Украина может получить членство в альянсе, если уступит свои территории. Как отметил на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в таком случае Украине стоит отказаться и от Киева, ведь он когда-то был столицей Древней Руси.

#НАТО #Украина
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