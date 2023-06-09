В одном из казанских парков отключили фонтан из-за массового купания жителей

В казанском сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана, который прилегает к городскому парку «Комсомолец», отключили фонтан. Власти города объяснили это тем, что жители не соблюдают установленные правила и купаются в нем.

«Там, к сожалению, купаются жители, в первую очередь, дети. Место не предназначено для купания, как и оборудование фонтана. Если случайно повредят оборудование, то столкновение его с водой не доведет до добра – это может быть опасно. Поэтому установили предупреждающие таблички и выключили фонтан», – объяснили представители мэрии возмущенным горожанам, которые пожаловались на выключенный фонтан.

В Дирекции парков и скверов города «Татар-информу» пояснили, что фонтан находится не на территории «Комсомольца», как пишут в соцсетях, а в новом сквере. Пояснить, насколько нормальной практикой считается отключение фонтана, на содержание которого тратятся бюджетные средства, там не смогли.

В пресс-службе Комитета внешнего благоустройства подчеркнули, что отключение фонтана – это временная мера, принятая для безопасности людей. «Посмотрим, как сработает», – добавили в пресс-службе КВБ.

Причем ранее власти Казани уже обращались к жителям и гостям города с просьбой не купаться в фонтанах – речь как раз шла о сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. В мэрии тогда подчеркнули, что фонтан в этом сквере имеет очень маленькую глубину, и прыгать в него с пирса опасно. Кроме того, люди могут повредить электрическое оборудование.

Напомним, сквер с названием «100-летие образования строительной отрасли Республики Татарстан» появился в Казани в 2021 году. А в прошлом году архитекторы вместе с жителями обсудили его благоустройство, отметив необходимость оградить территорию вокруг фонтана.

Сейчас ведутся работы по привлечению финансирования для завершения работ по благоустройству сквера, сообщили в администрации города.