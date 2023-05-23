Власти призвали жителей и гостей Казани не купаться в фонтанах

Власти Казани предостерегают жителей и гостей города от купания в фонтанах. В Комитете внешнего благоустройства подчеркнули, что это может быть опасно для здоровья и жизни.

«Мы увидели, что в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ снова начались купания, и хотим напомнить несколько важных вещей. Знаем, что у многих это вызывает опасения и не напрасно. Установленные в городе фонтаны не предназначены для купания», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В комитете подчеркнули, что данные конструкции — декоративные элементы и не оборудованы в соответствии с требованиями, которые предъявляются к бассейнам, пляжам и другим местам, где разрешено купаться.

К примеру, в сквере 100-летия фонтан имеет очень маленькую глубину (около 70 см) и прыгать с пирса в него опасно. Кроме того, несмотря на то, что электрическое оборудование фонтанов имеет все механизмы защиты и устроено так, чтобы контакт с ними не причинил вреда, купающиеся могут его повредить.

Опасность также представляет и сама вода в фонтане, ведь специалисты проводят только механическую уборку мусора.