Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти призвали жителей и гостей Казани не купаться в фонтанах
Власти Казани предостерегают жителей и гостей города от купания в фонтанах. В Комитете внешнего благоустройства подчеркнули, что это может быть опасно для здоровья и жизни.
«Мы увидели, что в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ снова начались купания, и хотим напомнить несколько важных вещей. Знаем, что у многих это вызывает опасения и не напрасно. Установленные в городе фонтаны не предназначены для купания», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
В комитете подчеркнули, что данные конструкции — декоративные элементы и не оборудованы в соответствии с требованиями, которые предъявляются к бассейнам, пляжам и другим местам, где разрешено купаться.
К примеру, в сквере 100-летия фонтан имеет очень маленькую глубину (около 70 см) и прыгать с пирса в него опасно. Кроме того, несмотря на то, что электрическое оборудование фонтанов имеет все механизмы защиты и устроено так, чтобы контакт с ними не причинил вреда, купающиеся могут его повредить.
Опасность также представляет и сама вода в фонтане, ведь специалисты проводят только механическую уборку мусора.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»