Казанцы обсудили благоустройство сквера 100-летия образования строительной отрасли РТ

Сегодня в Советском районе Казани прошла встреча, посвященная благоустройству будущего сквера 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Ее участники смогли не только задать вопросы о ходе работ, но и узнать, как будет выглядеть новое общественное пространство.

Планируется, что сквер будет благоустроен в этом году и станет продолжением парка «Комсомолец». Как сообщают организаторы, работы по обустройству территории будут разделены на две части.

«В этом году планируется благоустройство площади, также планируется освещение вокруг фонтана, озеленение территории и установка пешеходных дорожек и лавочек. На озеленение мы пригласили известного ландшафтного архитектора Сергея Мурзова, который участвовал в проекте озера Кабан», – рассказал архитектор проекта Рузаль Фатхуллин.

По словам специалиста, первый этап работ по благоустройству территории планируется завершить в конце августа текущего года. После завершения второй очереди здесь появятся беседка, качели, спортивная и детская площадки. Помимо этого, на территории сквера будет восстановлен фонтан, а в зимнее время года появится каток.

Как отмечает архитектор, главная идея общественного пространства – отсылка к советской парковой архитектуре. Это демонстрирует и название сквера – «100-летие образования строительной отрасли республики». Планируется, что у входа в него установят арт-объект, посвященный строителям, со знаменитыми словами: «Не каждому дано так щедро жить — на память людям города дарить».

Местные жители с удовольствием рассмотрели эскизы, демонстрирующие работы по благоустройству сквера, а также поделились мнением о том, что нужно привнести в проект.

«Было бы неплохо, если бы не срубали деревья и отгородили территорию вокруг фонтана. Это очень красивое и самобытное место по природе, хотелось бы увидеть, что обустройство территории только улучшит огромный потенциал этого места», – поделилась мнением местная жительница Раиса Иванова.