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В одном городе России власти просят жителей подарить новогоднюю елку
Жителей города Юрьев-Польский (Владимирская область) просят подарить елку. С такой просьбой к горожанам обратилась местная администрация, опубликовав объявление в соцсетях.
Уточняется, что в подарок принимается елка высотой от 8 до 12 метров. Дерево установят у стен Михайло-Архангельского монастыря (центр Юрьева-Польского). Объявление опубликовано в связи с приближением новогодних праздников.
«Уважаемые граждане, если у Вас на территории есть ель, которая мешает, и вы хотели бы ее отдать, мы готовы рассмотреть данный вариант. Не рассматриваем варианты из коллективных садов, туда техника заехать не может», - говорится в сообщении.
Власти добавили, что все расходы по спиливанию и перевозке ели берут на себя.
Ранее сообщалось, что в Альметьевске приступили к монтажу главной новогодней елки и уличного катка. Также, по традиции, во многих городах России власти закупят новогодние подарки детям. В Казани, например, на эти цели потратят почти на 62 млн рублей.
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