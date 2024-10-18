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Общество 18 октября 2024 21:13

В одном городе России власти просят жителей подарить новогоднюю елку

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Жителей города Юрьев-Польский (Владимирская область) просят подарить елку. С такой просьбой к горожанам обратилась местная администрация, опубликовав объявление в соцсетях.

Уточняется, что в подарок принимается елка высотой от 8 до 12 метров. Дерево установят у стен Михайло-Архангельского монастыря (центр Юрьева-Польского). Объявление опубликовано в связи с приближением новогодних праздников.

«Уважаемые граждане, если у Вас на территории есть ель, которая мешает, и вы хотели бы ее отдать, мы готовы рассмотреть данный вариант. Не рассматриваем варианты из коллективных садов, туда техника заехать не может», - говорится в сообщении.

Власти добавили, что все расходы по спиливанию и перевозке ели берут на себя.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске приступили к монтажу главной новогодней елки и уличного катка. Также, по традиции, во многих городах России власти закупят новогодние подарки детям. В Казани, например, на эти цели потратят почти на 62 млн рублей.

#Елка #Новый год #подарок
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