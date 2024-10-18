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В Альметьевске приступили к монтажу главной новогодней елки и уличного катка — видео
В Альметьевске стартовала подготовка к Новому году. На площади Нефтяников рабочие приступили к монтажу главной городской елки. Сборку начали с основания: установили фундаментные блоки и нижний металлический каркас.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, высота новогодней красавицы составит 22 метра.
Каток на площади Нефтяников уже стал настоящей визитной карточкой города, привлекающей сотни любителей зимних развлечений. Только в прошлом году его посетили более 24 тысяч человек.
Работы по монтажу катка также идут полным ходом. Планируется, что каток начнет свою работу уже в конце ноября.
Чтобы лед не таял даже в солнечные дни, специалисты подошли к процессу охлаждения основательно.
По специальным айс-матам будет циркулировать 11 тонн этиленгликоля, температуру которого будут поддерживать два мощных холодильника, установленных рядом с катком. Такая система позволит поддерживать работу площадки при температуре воздуха до +10 градусов.
Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района.
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