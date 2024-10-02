Власти Казани закупят новогодние подарки детям почти на 62 млн рублей

В Казани хотят потратить 61,9 млн рублей на поставку сладких подарочных наборов для детей к Новому году. Средства выделят из городского бюджета, следует из тендера, опубликованного на портале госзакупок.

Для школьников и детей дошкольного возраста приготовят почти 155 тыс. подарков. Стоимость одной «сладкой коробочки» – 400 рублей. В этом наборе будет лежать 700 г сладостей: шоколадные конфеты с фундуком и семечками, вафельные, глазированные и желейные конфеты, батончики из шоколада, мармелад, бисквитное пирожное с бананово-йогуртовой начинкой, пастила, зефир в шоколаде и сок. Еще в новогодний детский набор войдет светоотражающая наклейка желтого цвета, на которой будет изображен дорожный знак.

Дизайн упаковки выполнят в форме трапеции. На одной из сторон напишут поздравление на русском («С Новым годом!») и татарском («Яңа ел белән!») языках. Еще на подарочном наборе будут напечатаны стихи на обоих языках, нарисована символика Казани, часы и еловые ветки.

Подарки отправят в 326 детсадов и 213 школ. Все сладости поставят в данные учреждения до 31 декабря 2024-го.

Напомним, по восточному календарю 2025-й станет годом Зелёной Деревянной Змеи. К слову, змея – символ трансформации и обновления. В китайской мифологии это пресмыкающееся ассоциируется с мудростью, интуицией и тайными знаниями.